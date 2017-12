Manchester vence na estréia de Verón Na estréia do argentino Verón, o Manchester passou sufoco para vencer neste domingo, pela primeira rodada do Campeonato Inglês, o Fulham por 3 a 2. Os gols da equipe inglesa foram marcados por David Beckham e Nistelrooy (2) enquanto Louis Saha fez os gols do adversário recém-promovido à primeira divisão do torneio. Na outra partida de hoje o Newcastle recebeu o Chelsea e empatou em 1 a 1. A primeira rodada da competição teve início no sábado com os jogos entre Leicester 0 x 5 Bolton, Middlesbrough 0 x 4 Arsenal, Charlton 1 x 2 Everton, Leeds 2 x 0 Southampton, Liverpool 2 x 1 West Ham, Derby 2 x 1 Blackburn, Sunderland 1 x Ipswich 0 e Tottenham 0 x 0 Aston Villa.