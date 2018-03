Manchester vence na última rodada O Manchester United, campeão inglês por antecipação, venceu o Everton, de virada, neste domingo, por 2 a 1, em jogo válido pela última rodada. Beckham e Nistelrooy fizeram os gols do Manchester, enquanto Campbell marcou para o Everton. O vice-campeão Arsenal goleou, fora de casa, o último colocado e rebaixado Sunderland, por 4 a 0, com três gols de Ljungberg e um de Henry. O Chelsea ficou com a última vaga inglesa para a Liga dos Campeões, ao derrotar, em seu campo, o Liverpool por 2 a 1. Além do Chelsea, garantiram vaga na Liga dos Campeões: Manchester, Arsenal e Newcastle. Liverpool e Blackburn vão disputar a Copa da Uefa. Na parte de baixo da tabela, West Ham, West Brom e Sunderland foram rebaixados. Outros jogos da 38ª e última rodada: Leeds 3 x 1 Aston Villa, Manchester City 0 x 1 Southampton, Tottenham 0 x 4 Blabkburn Rovers, West Brom Albion 2 x 2 Newcastle, Bolton Wanderers 2 x 1 Middlesbrough e Charlton 0 x 1 Fulham. classificação