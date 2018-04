Manchester vence Newcastle no Inglês No complemento da 21ª rodada do Campeonato Inglês, nesta quarta-feira, o Manchester United venceu o Newcastle por 3 a 1 e agora divide a segunda posição com o Arsenal e o próprio Newcastle, com 39 pontos. Os gols do Manchester foram marcados por Van Nistelrooy, aos 26 minutos de jogo, e por Scholes, aos cinco e aos 17 do segundo tempo. Shearer descontou para o Newcastle, aos 23. Em outra partida disputada nesta quarta-feira, o Derby perdeu para o Fulham, em casa, por 1 a 0. O líder do Campeonato Inglês é o Leeds, que chegou aos 41 pontos na terça-feira, quando derrotou o West Ham por 3 a 0, com dois gols do atacante australiano Mark Viduka e um de Fowler.