Manchester vence o Arsenal: 2 a 0 O Manchester United venceu o Arsenal neste sábado por 2 a 0 no estádio de Old Trafford, na partida antecipada da 16ª rodada do Campeonato Inglês. O primeiro surgiu aos 22 minutos do primeiro tempo, com chute de fora da área do argentino Verón. O placar foi ampliado aos 28 do segundo, através de Paul Scholes. Com a vitória de hoje, o Manchester conseguiu chegar, temporariamente, à segunda colocação na classificação geral, com 32 pontos. Apesar da derrota, o Arsenal se mantém na liderança, com 35 pontos. A rodada prossegue com mais sete jogos neste sábado e será completada com um jogo no domingo e outro na segunda-feira.