Manchester vira e goleia o Tottenham Numa virada espetacular, o Manchester United goleou o Tottenham Hotspur neste sábado em Londres por 5 a 3, na partida de abertura da rodada do final de semana do Campeonato Inglês. O Tottenham fez um primeiro tempo impecável e abriu uma vantagem de 3 a 0. No segundo tempo, no entanto, o Manchester reagiu e marcou cinco. Com esse resultado, a equipe subiu para 14 pontos ganhos e divide a liderança do campeonato com o Arsenal. A rodada teve ainda mais cinco jogos neste sábado: Bolton 0 x 2 Sunderland; Middlesbrough 1 x 3 Southampton, Charlton Athletic 2 x 0 Leicester City, Derby County 0 x 2 Arsenal, Everton 5 x 0 West Ham United. No domingo, mais quatro jogos: Fulham x Chelsea; Newcastle United x Liverpool, Aston Villa x Blackburn Rovers e Ipswich Town x Leeds United.