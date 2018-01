Manchester vira e vence no final Um gol do atacante uruguaio Diego Forlan aos 45 minutos do segundo tempo deu a vitória ao Manchester United, sobre o Chelsea, por 2 a 1. Com o bom resultado em casa, a equipe chegou aos 47 pontos no Campeonato Inglês e encostou ainda mais no líder Arsenal, que tem 49 e só joga no domingo, contra o West Ham. Na partida deste sábado, o Chelsea saiu na frente, com o gol Gudjohnsen aos 30 minutos do primeiro tempo. Mas Scholes empatou ainda na primeira etapa, aos 39, e depois Forlan garantiu a vitória de virada do Manchester.