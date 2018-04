Manchester vira líder na Inglaterra O Manchester United é o novo líder do Campeonato Inglês. Além de ter conseguido sua 7ª vitória consecutiva, a equipe contou com o tropeço de seus principais adversários, na 22ª rodada da competição. Neste domingo, o Manchester ganhou do Southampton por 3 a 1 e chegou aos 42 pontos. O Manchester foi favorecido por dois resultados da rodada. No sábado, o Newcastle derrotou o antigo líder Leeds por 3 a 1, chegando também aos 42 pontos e deixando o adversário com 41. No outro jogo disputado neste domingo, o Arsenal só empatou com o Liverpool por 1 a 1 e está com 40 pontos. O destaque da vitória do Manchester foi mais uma vez o atacante holandês Ruud van Nistelrooy, que marcou um dos gols do jogo, o seu 7º nas últimas sete partidas. Além dele, Beckham e Solskjaer fizeram os outros, enquanto Beattie descontou para o Southampton.