Manchester vira o jogo no final O Manchester United conseguiu se salvar nos últimos 10 minutos de jogo e ganhou de virada do Sunderland, por 2 a 1, nesta quarta-feira, na abertura da 22ª rodada do Campeonato Inglês. Gavin McCann abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, mas Beckham e Scholes, aos 36 e 45 da segunda etapa, respectivamente, garantiram a vitória. Com o resultado, o Manchester chegou aos 41 pontos e aumentou a pressão sobre o líder Arsenal, que tem 43 e também joga nesta quarta-feira, contra o Chelsea. A rodada ainda tem: Aston Villa x Bolton, Blackburn x Middlesbrough, Everton x Manchester City, Leeds x Birmingham, Newcastle x Liverpool e Southampton x Tottenham. As partidas Charlton x West Ham e Fulham x West Bromwich foram adiadas por causa do mau tempo.