Mancini aposta no sucesso de Dodô no Vasco

"Talvez não dê para cobrar uma atitude dele em 60 dias, mas é claro que o cara que sabe jogar não desaprende. Ele vai ter lampejos e pode nos ajudar bastante nesse sentido", disse o novo treinador do Vasco, em entrevista nesta quarta-feira para a SporTV.

"Ele está muito disposto, muito motivado. No visual, ele está muito bem. Claro que ainda falta ritmo de jogo, de treino, dinâmica de jogo", contou Vágner Mancini, certo de que a qualidade técnica do atacante de 35 anos é inquestionável. "Espero que ele possa, junto com os outros companheiros do Vasco, dar um belo ano para a gente."