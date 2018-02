Mancini diz que Figo não troca Inter pelo Al Ittihad O técnico da Inter de Milão, atual líder do Campeonato Italiano, Roberto Mancini, assegurou que o meia português Luis Figo permanecerá no clube e descartou os rumores de transferência do veterano de 34 anos para o saudita Al Ittihad. "Figo é jogador da Inter e continuará sendo jogador da Inter", enfatizou Mancini em declaração publicada no site do clube milanês, desmentindo uma informação publicada no site do Al Ittihad, que há uma semana assegurou a contratação do português por um valor de 4,5 milhões de euros (cerca de 12 milhões de reais), e com apresentação marcada para o próximo Sábado. O contrato de Figo com a Inter termina no final desta temporada e o meia não teve muitas chances com o técnico italiano, realidade que ajudou a consolidar os rumores da saída do português. Figo foi eleito o melhor jogador do mundo em 2001 e ano passado anunciou sua despedida da seleção portuguesa após a quarta colocação do selecionado treinado pelo brasileiro Luis Felipe Scolari na Copa do Mundo da Alemanha. Neste sábado a Inter enfrentará a seleção do Bahrein, local em que o clube italiano está fazendo uma pequena pré-temporada.