Mancini é apresentado e já comanda treino no Botafogo

RIO - O técnico Vagner Mancini foi apresentado oficialmente como técnico do Botafogo na tarde desta quarta-feira, no estádio do Engenhão. O treinador chega com a responsabilidade de reerguer o moral e o futebol da equipe, após um fraco desempenho no Campeonato Carioca e na Libertadores, sob o comando do ex-treinador Eduardo Hungaro.

"O Botafogo passa por um momento não muito bom, como todo time grande. Mas tem a capacidade de se reinventar. Tenho de mostrar para todos os atletas que, assim como conseguiram a vaga na Libertadores no ano passado, têm condições de começar bem no Brasileiro", declarou o novo treinador.

Mancini realizou uma boa campanha com o Atlético-PR em 2013, obtendo o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e o vice-campeonato da Copa do Brasil. Agora, no Botafogo, o técnico está confiante de que o clube dará a ele condições de realizar um bom trabalho.

"Embora falte pouco tempo para a estreia, estou chegando no início do Brasileiro e com muita confiança. Sei que a situação é boa em virtude do que o Botafogo oferece", disse o treinador, que depois enfatizou que o time precisará de reforços para a continuação temporada. "Alguns jogadores serão necessários, mas tenho convicção de que podemos ter um grande ano."

O treinamento desta quarta-feira já foi conduzido pelo novo técnico, que dirigiu um treino coletivo. Em seu primeiro contato com o grupo, Mancini não promoveu mudanças e manteve o time principal com Jefferson; Edilson, Bolívar, Dankler e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Jorge Wagner e Lodeiro; Wallyson e Ferreyra. Emerson, novo reforço, ainda não começou a treinar com o time. Ele será apresentado nesta quinta.