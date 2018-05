Mancini é apresentado e revela semelhança com Dorival

"Sou muito amigo do Dorival, tenho um estilo muito parecido com o dele e, inclusive, converso muito com ele sobre futebol", garantiu Mancini. Uma de suas principais características, segundo revelou, é a de privilegiar o ataque. "Por ser bastante ofensivo, meu estilo é mais parecido com o futebol carioca do que com o gaúcho".

O novo treinador também contou que gosta de ouvir a opinião dos jogadores, embora tenha ressaltado que seja exigente. "Cobro muito empenho dos jogadores, mas também dou bastante liberdade para eles falarem o que querem", afirmou.

Contente por assinar com o Vasco, Mancini brincou com o presidente Roberto Dinamite ao dizer que ele poderia ganhar uma vaga na equipe. "Atacante é algo que está faltando no mercado. Se o presidente quiser uma vaguinha no time, é só fazer um regime que tem vaga", gracejou o treinador. "O Vasco tem seu charme, tem uma história fantástica, muito bonita. Estou muito contente por poder treinar o Vasco", completou.