Mancini e direção do Vasco esboçam lista de reforços O técnico Vagner Mancini se reuniu nesta terça-feira a com a diretoria do Vasco em São Januário, a fim de esboçar uma lista de reforços para 2010. O planejamento é montar uma equipe para lutar por títulos no ano em que o time voltará a jogar na elite do futebol brasileiro.