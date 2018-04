Mancini é investigado por suposta agressão sexual na Itália ROMA - A Procuradoria de Milão investiga o meia Mancini, atualmente no Atlético-MG, por suposta agressão sexual e lesão corporal a uma brasileira que conheceu em 8 de dezembro do ano passado, quando ainda jogava pela Inter, em uma festa organizada por Ronaldinho Gaúcho, então no Milan.