Mancini é o novo técnico da Fiorentina O ex-jogador do Lazio, Roberto Mancini, é o novo técnico da Fiorentina. Ele ocupa a vaga aberta pelo turco Fathim Terim, que apresentou pedido de demissão em razão da má campanha de equipe no campeonato italiano, onde ocupa apenas a 10ª colocação. Mancini, que foi assistente técnico do Lazio, deverá dirigir seu primeiro treinamento na quinta-feira. O treinador aguarda porém, uma autorização especial da Associação Nacional de Treinadores. É que ele ainda está inscrito na equipe do Lazio.