Mancini elogia elenco do Vasco, mas prevê obstáculos

Depois de comandar seu primeiro treino no Vasco, o técnico Vágner Mancini enalteceu nesta segunda-feira o elenco do clube, considerado por ele com uma boa mescla de jogadores jovens e experientes. O treinador, no entanto, assegurou que a equipe terá dificuldades nos próximos meses.

"Estamos iniciando o ano com uma base já montada, muitos atletas chegaram e o elenco está bem mesclado de experiência e juventude. Estamos iniciando bem o ano, mas é claro que os obstáculos vão vir", garantiu o novo treinador vascaíno.

Para iniciar o Campeonato Carioca em bom ritmo, Mancini garantiu que irá intensificar o ritmo dos treinos na pré-temporada. "Vamos ter uma forte sequência de jogos até o fim do Estadual e vamos dar uma acelerada nestes dias de pré-temporada, para chegar no primeiro campeonato em boas condições", explicou.