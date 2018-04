Mancini elogia Sylvinho após vitória do Manchester City O técnico Roberto Mancini ressaltou as qualidades de Sylvinho após a vitória do Manchester City sobre o Scunthorpe United por 4 a 2, neste domingo, pela Copa da Inglaterra. Para o treinador italiano, o lateral-esquerdo brasileiro sempre treina com afinco e merecia ter feito gol - marcou o terceiro.