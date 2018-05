Mancini evita mudanças e Emerson treina entre reservas

RIO - No treino coletivo do Botafogo, realizado nesta quarta-feira, o técnico Vagner Mancini manteve a formação que perdeu por 3 a 0 para o São Paulo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, porém, ainda não definiu quem irá começar o jogo contra o Internacional no domingo.

O apoiador paraguaio Zeballos seguiu treinando entre os reservas. Apesar de não ter conseguido evitar a última derrota, entrou bem no decorrer da partida e pode ganhar uma vaga entre os titulares, no lugar de Wallyson, que não tem apresentado um bom futebol.

Quem também atuou entre os reservas foi o atacante Emerson. O reforço da equipe carioca, ex-Corinthians, terá mais três treinos para mostrar serviço a Mancini e buscar uma vaga entre os titulares do Botafogo para o duelo do fim de semana.

Com a derrota na estreia, o Botafogo ainda não marcou pontos no Brasileirão e, no momento, ocupa a penúltima colocação. Seu próximo adversário, o Internacional, venceu o Vitória por 1 a 0 na estreia e ocupa o quinto lugar.