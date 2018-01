Mancini faz 2 e Atlético bate Mamoré Sob o comando do ex-jogador Marcelo Oliveira, substituto do dispensado Levir Culpi, o Atlético-MG venceu o Mamoré por 2 a 0 (gols do lateral Mancini), neste domingo à noite, no Mineirão, reabilitando-se da estréia desastrosa no Supercampeonato Mineiro, quinta-feira, com derrota por 4 a 2 para a Caldense. Com o resultado, o Mamoré, também de técnico novo - Jair Bala foi trocado por Valdemar Privati depois de perder por 4 a 1 para o América, na abertura do torneio -, praticamente deu adeus ao título. Marcelo Oliveira fez alterações no Alvinegro, escalando os garotos Ewerthon e Genalvo, e o time fez um grande primeiro tempo, no qual selou o placar: aos 21 e aos 29 minutos, com Mancini. Na etapa final, a partida ficou equilibrada e prevaleceu o empenho das duas defesas.