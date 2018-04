Mancini faz mistério e não confirma time do Cruzeiro

Na véspera do duelo direto para escapar do rebaixamento, Mancini preferiu descartar o treino tático previsto para esta terça para não desgastar seus jogadores. Os atletas fizeram apenas uma atividade física, seguida do treino recreativo. Roger e Farías foram poupados dos trabalhos.

Apesar da falta de indicações sobre a escalação, são grandes as chances de Mancini repetir o time que venceu o Internacional, no domingo, com Wellington Paulista no ataque. Assim, o Cruzeiro entraria em campo na quarta com: Fábio; Vitor, Victorino, Léo e Diego Renan; Fabrício, Marquinhos Paraná, Leandro Guerreiro e Roger; Farías e Wellington Paulista.

Uma vitória na quarta afastará um pouco mais o Cruzeiro da zona de rebaixamento e confirmará o rebaixamento do Avaí, a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Fábio, Rafael;

Laterais: Vitor, Diego Renan, Gabriel Araújo;

Zagueiros: Léo, Naldo, Victorino;

Volantes: Charles, Fabrício, Leandro Guerreiro, Marquinhos Paraná, Sandro Manoel;

Meia: Roger;

Atacantes: Anselmo Ramon, Bobô, Farías, Ortigoza, Sebá e Wellington Paulista.