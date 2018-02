Mancini faz mistério no Paulista para pegar o Palmeiras Como sempre faz, o técnico Vágner Mancini não irá revelar com antecedência o time do Paulista para jogo contra o Palmeiras, quinta-feira, no Estádio Palestra Itália, na estréia no Paulistão. A principal dúvida está no ataque, uma vez que quatro jogadores brigam por duas vagas. ?Temos grandes atacantes e podemos jogar com um homem fixo, com dois atacantes de movimentação ou até mesmo com três homens na frente. Vamos esperar?, despistou Mancini, que deve escalar Marcos Denner e Victor Santana no time. No meio, porém, o treinador não quis saber de mistério e adiantou a presença de Réver, que disputou a Série B do Brasileiro como zagueiro. Assim, Marcus Vinícius entra na defesa ao lado de Dema. ?Durante a partida, tenho a possibilidade de trocá-los de posição. Isso vai nos ajudar bastante. Além disso, temos praticamente o mesmo elenco do ano passado?, afirmou Mancini.