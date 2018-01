Mancini ganha liberdade na Justiça O juiz José Eduardo Rezende Chaves Júnior, da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte, concedeu nesta segunda-feira uma liminar que antecipa o atestado liberatório do lateral-direito Mancini, liberando o jogador, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG, para atuar por qualquer outra equipe. A decisão concede ao atleta a posse de seus direitos federativos antes do julgamento do mérito da ação. O contrato de Mancini terminou no final do ano. Por isso, o jogador optou por reivindicar o atestado liberatório e decidiu ir à Justiça. A diretoria do Atlético, no entanto, alega que o clube ainda é o dono dos direitos federativos do atleta. O Atlético protocolou hoje na Federação Mineira de Futebol valores correspondentes a multas rescisórias para uma transferência do jogador. No caso da ida de Mancini para alguma equipe européia, o clube espera receber US$ 5 milhões. A indenização para o futebol brasileiro é de US$ 1,031 milhão. Mancini comemorou a decisão judicial e disse que tem propostas da Europa. O jogador ainda disse que recebeu telefonemas de repórteres de São Paulo sobre um possível interesse do Corinthians em sua contratação. Afirmou, no entanto, que não há "nada de concreto".