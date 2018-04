Mancini garante Vasco focado no Campeonato Carioca Os jogadores do Vasco não escondem que classificar a equipe para a Libertadores de 2011 é um sonho, mas nem por isso o time vai deixar o Campeonato Carioca em segundo plano. O técnico Vagner Mancini prometeu que o elenco está concentrado no estadual e que vai lutar pelo título.