Mancini já faz as contas para garantir vaga do Vasco A nau vascaína navega de vento em popa. Depois de duas belas atuações, com 10 gols marcados, o técnico Vágner Mancini parece ter conquistado o elenco e os torcedores do Vasco e ganhou confiança para tocar o trabalho. Tranquilo, ele já faz as contas para garantir a classificação para as semifinais neste fim de semana.