Mancini já vê City fora da briga pela Liga dos Campeões

Com o resultado, o City ficou na terceira posição do Grupo A do torneio, com sete pontos, um atrás do Napoli e com cinco a menos do que o líder Bayern de Munique. Desta forma, para seguir vivo na Liga dos Campeões e assegurar classificação às oitavas de final, o time inglês precisará vencer a equipe alemã na rodada final desta chave, no dia 7 de dezembro, em casa, e ainda torcer para que o time italiano no máximo empate com o eliminado Villarreal, na Espanha, no mesmo dia.

E, mesmo que o City avance de fase, Mancini não acredita que o clube seja capaz de lutar pelo título, tendo em vista o quilate dos principais favoritos, acostumados a disputar a competição com frequência. "Eu não acho que nós temos um time para vencer a Liga dos Campeões nesta temporada. Real Madrid, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão têm muito mais experiência do que nós", opinou o comandante.

O "realismo" de Mancini na Liga dos Campeões contrasta com a ótima campanha do Manchester City no Campeonato Inglês, no qual a equipe lidera com 34 pontos, cinco atrás do vice-líder Manchester United. O time contabiliza 11 vitórias, um empate e nenhuma derrota em 12 jogos, sendo que marcou 42 gols e sofreu apenas 11.