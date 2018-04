Mancini lamenta empate e baixas de peso no Cruzeiro

Diante dos cearenses, o Cruzeiro saiu atrás no placar, mas virou o jogo e depois cedeu o empate no segundo tempo. Mancini, porém, segue confiante de que o seu time conseguirá se livrar da queda à Série B. "Em termos de evolução do que vimos no jogo hoje (domingo), a gente fica chateado, porque o jogo estava nas nossas mãos e não soubemos administrar. Faltava pouco, o Ceará até certo ponto já estava sem nenhum tipo de surpresa no jogo, estava jogando bola longa só dentro da área após a entrada do Washington e isso deixou o jogo mais equilibrado em termos defensivos. A gente lamenta, mais ainda tem um jogo e a gente depende de nós mesmos ainda", afirmou o comandante.

Em seguida, Mancini enfatizou que a ansiedade acabou atrapalhando os jogadores cruzeirenses, que sabiam que uma vitória garantiria a permanência na elite do futebol brasileiro. "A gente empatou e virou, o que é muito difícil aqui dentro (do Presidente Vargas), e na hora que tínhamos que ter a posse de bola, a gente entende, é normal, um time que esta numa situação dessa, ele não vê a hora de o jogo acabar, e para de pensar no momento de reter a bola e fazer com que o Ceará tivesse dificuldade de jogar. Mas futebol é assim, temos que entender, embora a gente fique chateado. Falta um jogo ainda, no nosso estado, com a nossa torcida e acreditamos muito que vamos escapar dessa situação", completou.

Para superar o Atlético-MG, porém, o Cruzeiro terá de se virar sem a presença de jogadores muito importantes. O goleiro Fábio, o meia Montillo e o volante Marquinhos Paraná receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do clássico. Mancini, porém, alertou que isso não pode desanimar os atletas que irão atuar no domingo.

"É mais um agravante, mas isso não pode tirar nosso ímpeto. O Montillo e o Fábio fizeram uma baita partida e isso precisa ser lembrado. Aquela semana (de concentração) em Atibaia foi muito importante para nós e nos trouxe uma vitória. Vamos entrar no domingo dispostos a bater o Atlético-MG, pois será o jogo de nossas vidas", finalizou.

O Cruzeiro está na 16.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, um à frente do Ceará, que na última rodada enfrentará o Bahia, fora de casa, no próximo domingo. Já o Atlético-PR, outro time que está na luta contra o rebaixamento, travará um clássico com o Coritiba, na Arena da Baixada. A equipe tem 38 pontos, precisa obrigatoriamente de uma vitória e ainda torcer por tropeços de cearenses e cruzeirenses para escapar da queda.