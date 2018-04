Mancini mantém mistério para jogo contra o Palmeiras O técnico Vágner Mancini, do Vitória, foi absolvido pela Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado na sexta-feira. Com isso, estará no comando do time durante o jogo deste domingo contra o Palmeiras, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro.