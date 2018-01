Mancini mantém mistério sobre escalação do Paulista O técnico Vágner Mancini vai manter a filosofia de esconder a escalação de sua equipe para o jogo contra o Guaratinguetá, no domingo, pela disputa do título do Campeão do Interior do Paulistão. O atacante Gilsinho está suspenso e o seu substituto segue indefinido. Dauri e Victor Santana brigam pela posição. O meio-de-campo também pode sofrer alterações. Diogo, Fernando Diniz e Rodrigo Fabri brigam por duas posições. Quem também volta e tem lugar garantido é o volante Rever. Já o lateral-direito Marco Aurélio, que também cumpriu suspensão, terá que brigar com o jovem Rodolfo para ter sua posição de volta. No primeiro jogo, em Guaratinguetá, o time da casa venceu por 1 a 0. Agora o Paulista precisa vencer para conquistar uma vaga na final da disputa.