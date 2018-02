Mancini marca na vitória da Roma na Copa da Itália O brasileiro Mancini foi o destaque da vitória da Roma por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, no jogo de ida das quartas-de-final da Copa da Itália. O agora meia-atacante marcou um gol e deu o passe para o outro, marcado por Totti. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Mancini recebeu próximo à área, cortou o zagueiro Ferronetti e bateu forte, sem chance de defesa para o goleiro De Lucia. Aos 22 da etapa final, ele ganhou do zagueiro Paci e cruzou para Totti ampliar. O Parma, que teve sua falência decretada pela Justiça italiana na última semana, descontou com Dedic, a três minutos do final. Com o resultado, a Roma pode até empatar a partida da volta, na próxima semana, em Parma, que avança à semifinal. Se perder por 1 a 0, cede a classificação ao adversário, devido ao critério de gols marcados fora de casa. O time da capital perdeu as duas últimas finais do torneio para a Inter de Milão. Em Gênova, a Sampdoria saiu na frente no duelo com o Chievo: 1 a 0, gol de Sala. Assim, garantiu a vantagem do empate na partida de volta, em Verona, na próxima semana. A última partida pelas quartas da Copa da Itália será disputada nesta quinta-feira. O Milan, dos brasileiros Dida, Cafu, Serginho, Kaká e Ricardo Oliveira, recebe o Arezzo no Estádio San Siro, em Milão.