Mancini mira a Liga dos Campeões em chegada ao City O técnico italiano Roberto Mancini assumiu nesta segunda-feira o comando do Manchester City, após a saída do galês Mark Hughes, demitido no último sábado, mesmo após a vitória por 4 a 3 sobre o Sunderland. Em sua chegada ao novo clube, Mancini não escondeu que o seu objetivo maior é conseguir a classificação inédita do City à Liga dos Campeões.