Mancini pede cautela ao Vasco diante do América-RJ Apesar do suposto favoritismo do Vasco diante do América, Vágner Mancini pede cautela com o adversário desta quarta-feira, no Engenhão, em confronto válido pelo Campeonato Carioca. Para o treinador vascaíno, o oponente tem um bom time e pode se tornar perigoso caso tome o controle da partida.