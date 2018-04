Mancini pede demissão da Fiorentina O técnico da Fiorentina, Roberto Mancini, pediu demissão hoje do cargo e disse estar sendo ameaçado por torcedores fanáticos do clube. O clube italiano está à beira da falência e faz um esforço monumental para continuar na série A do campeonato nacional. Com isso, os torcedores vêm fazendo pesados protestos nas últimas semanas. Mancini afirmou que chegou a ser insultado e ameaçado por um grupo de torcedores em frente à sua casa na quinta-feira à noite. ?Esses distúrbios me levaram à conclusão de que não posso continuar meu trabalho em Florença?, disse o ex-técnico. A Fiorentina vendeu suas maiores estrelas, como Manuel Rui Costa e Francesco Toldo, antes de começar a temporada. O clube fechou contrato com o brasileiro Adriano e Anselmo Robbiati.