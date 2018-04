Mancini pede evolução, mas se diz confiante no Cruzeiro O empate por 1 a 1 diante do Atlético-PR, em casa, no último domingo, não era o resultado esperado pelo Cruzeiro. No entanto, o placar faz com que a equipe mineira siga dependendo apenas de si para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Vágner Mancini admitiu que espera evolução para as duas últimas rodadas, mas demonstrou estar confiante de que seu time irá se livrar do rebaixamento.