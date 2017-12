Mancini pode ser novidade do Jundiaí O experiente Vágner Mancini, 34 anos, pode ser a grande novidade do Etti Jundiaí para o jogo contra a Portuguesa de Desportos, confirmado para domingo às 16h00, no Canindé. Totalmente recuperado de uma contusão muscular que o afastou do time por 35 dias, ele acha que pode ter a chance de reassumir a condição de titular e líder do time, uma das surpresas dentro do Torneio Rio-São Paulo. Mancini participou dos treinos da semana e só aguarda o aval do técnico Giba para assumir a vaga de Léo, que atuou como segundo volante ao lado de Fábio Gomes. "Estou ansioso para voltar e, justamente, num bom momento porque o time está lutando para se classificar", explicou o volante, que já atuou em mais de uma dezena de clubes, entre eles a própria Portuguesa de Desportos. "Será um jogo de paciência, porque a torcida sempre exige muito da Portuguesa em seu estádio", receita o jogador revelado pelo Guarani, com passagens entre outros clubes por Bragantino e Grêmio. Giba mantém o segredo. Admite mudar, mas não confirma qualquer alteração. Além da dúvida no meio-campo existe outra no ataque, entre Nenê e o experiente Cléber que ainda tem vínculo com a própria Portuguesa. O clima é de muita confiança porque todos os jogadores estão à disposição na reta final do Rio-SP. Com 20 pontos ganhos, o Jundiaí divide a quarta posição com Vasco da Gama e Botafogo. E tem uma tabela de jogos, relativamente, mais fácil porque depois recebe o lanterna América, em casa, encerrando sua participação contra o Flamengo, já eliminado, no Rio. O técnico Giba é o mais confiante no estádio "Jaime Cintra". O time briga por uma vaga nas semifinais do Rio-SP e também para ficar entre os seis primeiros colocados e garantir presença na Copa dos Campeões. "Nossa briga é para somar pontos. As vagas virão como conseqüência deste trabalho", espera Giba. O time treinou em dois períodos nesta quinta-feira e fará um treino-apronto nesta sexta-feira à tarde. Apesar da tentativa da Portuguesa em antecipar o jogo para sábado, a direção da Liga Rio-SP manteve o confronto para domingo às 16h00. Desta forma, a programação foi mantida.