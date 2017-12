Mancini quer ter 70% do elenco da Chapecoense à disposição na sexta

Após perder 19 jogadores de uma só vez, no fatídico acidente com o avião que levava o time para a final da Copa Sul-Americana, a Chapecoense tem que reconstruir seu elenco. Pelo menos 20 atletas deverão ser contratados para a disputa dos dois primeiros torneios do ano: a Copa da Primeira Liga e o Campeonato Catarinense.

Nesta segunda-feira, o técnico Vagner Mancini concedeu entrevista coletiva e, sem citar nomes de atletas, falou sobre a montagem do elenco. "Acho que na sexta-feira (quando o time se apresenta) teremos cerca de 70% do elenco. Ao longo de todo o processo, não apenas janeiro, teremos mais atletas porque as vezes o mercado oferece aos poucos", comentou.

O treinador lembrou que, em qualquer clube, apenas uma parte dos reforços costuma vingar. E que esse processo é ainda mais problemático num time que começa 2017 desfalcado de seus 22 principais atletas e que terá que se reconstruir. De acordo com Mancini, essa reconstrução durará a temporada toda.

"Um time montado em janeiro da forma como foi, com 25 a 30 atletas, você dificilmente levará todos até o fim do ano. Quando se vira uma temporada e se contrata seis, sete reforços, você já tem um grande número de erros, o que dirá com um grupo de 25, 28 atletas novos...", apontou.

De acordo com ele, a falta de entrosamento entre os novos jogadores do elenco fará com que a pré-temporada seja diferente da usual. "Vamos fugir um pouco do habitual e já introduzir a parte técnica desde o primeiro dia, porque precisamos acelerar um processo."

Por enquanto, a Chapecoense já confirmou as contratações do goleiro Elias (Juventude), do zagueiro Douglas Grolli (Cruzeiro), do meia Dodô (Atlético-MG) e do atacante Rossi (Goiás). Também já teria fechado, entretanto, com o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro), o volante Andrei Girotto (Kyoto Sanga, do Japão), o lateral-direito Moisés (Grêmio), o lateral-direito uruguaio Zeballos (Defensor, do Uruguai) e o meia Nadson (Paraná).

O clube também tem negociações adiantadas com Reinaldo, Daniel (ambos do São Paulo), Wellington Paulista (do Fluminense) e Niltinho (do Criciúma).