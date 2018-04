Mancini reafirma que Tevez não deve mais jogar pelo City A viagem do atacante Carlitos Tevez para a Argentina parece ter sido o ponto final de sua relação com o Manchester City. Nesta sexta-feira, o técnico Roberto Mancini voltou a afirmar que o jogador não deve mais atuar com a camisa do clube, com quem vem se desentendendo constantemente desde o início desta temporada do futebol europeu.