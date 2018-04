Mancini reconhece erros do Vasco, mas aprova estreia

"O mais importante é que necessitávamos vencer, largar bem com um jogo em casa. São só sete jogos no turno. E conseguimos a vitória", declarou o treinador, notando a evolução do time durante a partida. "A equipe melhorou muito ao longo dos 90 minutos, mas ainda tem muita coisa para ser acertada", ponderou.

Para Mancini, o time cometeu muitos erros no primeiro tempo e só acordou na volta do intervalo. "O time ainda não está do jeito que todos nós achamos que é o ideal. Bobeou muito no primeiro tempo. Teve muito erro de passe no setor de armação. A bola não chegava nos pés do Carlos Alberto e do Dodô", destacou o técnico, que também reconheceu a boa marcação do Tigres.

"Já na segunda etapa, o time voltou diferente, fez uma marcação mais adiantada. Os dois alas dificultaram a saída de bola do Tigres e isso fez com que o nosso meio respirasse um pouco no jogo", ressaltou Mancini, ao fazer uma avaliação positiva da estreia. "De uma maneira geral, o saldo foi muito favorável".