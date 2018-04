Mancini relaciona até jogadores suspensos no Cruzeiro

Entre eles estão os zagueiros Naldo e Mauricio Victorino, que cumprirão suspensão neste fim de semana, e Léo, machucado. Da lista de defensores, somente Cribari tem condições de jogo. Mancini deverá improvisar um volante para formar uma inédita dupla na zaga.

Em clima de decisão, Mancini decidiu concentrar todo o elenco para manter a união do grupo, a três rodadas do fim do Brasileirão. Em situação de risco, o Cruzeiro está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

"A gente tem tentado de todas as formas motivar, entusiasmar, fazer com que o atleta sinta realmente a importância de cada jogo. E esse é o jogo mais importante do ano. Estamos encarando este jogo como a final do ano", explicou o treinador.

Confira a lista de jogadores relacionados:

Goleiros: Douglas Pires, Fábio, Rafael;

Laterais: Diego Renan, Gabriel Araújo, Gil Bahia, Vitor;

Zagueiros: Cribari, Léo, Mauricio Victorino, Naldo;

Volantes: Charles, Everton, Fabricio, Leandro Guerreiro, Marquinhos Paraná, Sandro Manoel;

Meias: Bruninho, Elber, Montillo, Roger;

Atacantes: Anselmo Ramon, Bobô, Farías, Keirrison, Ortigoza, Sebá e Wellington Paulista.