Mancini surpreso com ascensão rápida Em meio à emoção pela classificação para a final da Copa do Brasil, os jogadores do Paulista fizeram questão de ressaltar o trabalho do técnico Vágner Mancini. "O nosso treinador é fora de série, ele é um pai para nós", gritou, chorando, o meio-campista Cristian, autor dos dois gols de falta que garantiram o time de Jundiaí (SP) na decisão da competição nacional. "O Mancini falou no vestiário que a gente não podia baixar a cabeça. Ele levantou o nosso astral", ressaltou o atacante Márcio Mossoró. Na profissão de técnico há cerca de um ano, Mancini admitiu que se surpreendeu com o rápido resultado de seu trabalho. "Foi uma coisa muito rápida. Eu, sinceramente, não esperava que dentro de um ano apenas eu estivesse numa final de Copa do Brasil". O treinador, porém, destacou que o Paulista chega com mérito à decisão depois de eliminar cinco equipes da Série A do Brasileirão. Ele considerou o Cruzeiro o adversário mais difícil da trajetória vitoriosa da equipe de Jundiaí e demonstrou confiança para a decisão com o Fluminense. Após o apito do árbitro, os atletas festejaram a classificação no gramado do Mineirão gritando "Galo", apelido do Paulista e, coincidentemente, nome do mascote do Atlético-MG, maior rival cruzeirense. "Ninguém acreditava na gente e mostramos em campo", desabafou Léo. Decepção - Pelo lado do Cruzeiro, mais uma vez a decepção tomou conta do grupo. Os torcedores acusaram o goleiro Fábio de ter falhado nos dois gols de falta. Diante das críticas, o jogador reagiu irritado: "A torcida é assim, tem sempre que pegar alguém para Cristo". Um dos mais desolados era o atacante Fred, que marcou dois gols e se tornou o maior artilheiro em uma edição da competição, com 14. "Não tem nem como comemorar essa artilharia", comentou. Antes mesmo de o jogo terminar, o presidente Alvimar de Oliveira Costa garantiu a permanência do técnico Levir Culpi no comando do Cruzeiro. "Sei da revolta da torcida, mas o trabalho está bem feito. Os dois gols foram uma fatalidade", disse o dirigente. "Fizemos uma atuação brilhante no primeiro tempo, mas não era para ser", lamentou, resignado, o treinador.