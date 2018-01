Mancini vai assumir a vaga de Cafu O lateral-direito Mancini, ex-Atlético Mineiro, vai ser o substituto de Cafu na equipe do Roma. O jogador, que disputou o Campeonato Italiano pelo Venezia, deverá se apresentar ao seu novo clube em julho. Mancini fez sua última partida pelo Venezia no sábado, na vitória por 3 a 1 sobre a Sampdória. Com o resultado, a equipe do Venezia escapou do rebaixamento para a Série B. ? Esses quatro meses que joguei emprestado no Venezia serviram para a minha adaptação ao futebol italiano. Tenho certeza absoluta que vou fazer uma grande temporada no Roma", disse Mancini. De acordo com ele, a transferência estava decidida há cerca de duas semanas. Só dependia de Cafu acertar definitivamente sua ida para o Milan, o que aconteceu nesta segunda-feira. "Vou dar o meu máximo de mim para substituir Cafu à altura", afirmou Mancini, um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro de 2002, quando marcou 15 gols, transformando-se no jogador de defesa que mais marcou na história da competição. Mancini chega ao Brasil esta semana para passar férias e se apresenta ao Roma no início de julho.