Mancini vai usar folga para mudar Paulista O técnico Vágner Mancini quer aproveitar o tempo que o Paulista tem de folga na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B para dar um novo padrão ao time. Atual líder da competição, com 12 pontos, o time ainda tem a "cara" do ex-treinador Zetti. O novo comandante assumiu o cargo há duas rodadas e acredita que chegou o momento de fazer as alterações. O Paulista volta a jogar no dia 6, contra o Ceará, em Jundiaí. De acordo com Mancini, é um tempo suficiente para aplicar o seu estilo e tornar o time mais ofensivo. Ele já se sente à vontade para implantar a sua filosofia. "O tempo já foi suficiente para conhecer melhor o grupo e já tenho condições de dar a minha cara ao time. Isso significa que vamos trabalhar esses dias de folga no Brasileiro para deixar a equipe mais ofensiva. Marcar bem é importante, mas quero o Paulista jogando mais no ataque." O único problema do time é o volante Amaral, que retornou do Nordeste com uma forte gripe. Ele deve ficar afastado dos treinamentos.