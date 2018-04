Mancini vê 'boa temporada' do City, mesmo sem títulos A surpreendente derrota por 1 a 0 para o Wigan na final da Copa da Inglaterra, ocorrida neste sábado, no Estádio de Wembley, em Londres, fará o Manchester City fechar esta temporada europeia sem nenhum título, depois de ter se sagrado campeão inglês pela primeira vez em 44 anos em maio do ano passado.