Mancuello faz primeiro treino com bola ao lado dos colegas no Flamengo Grande contratação do Flamengo para este início de temporada, o meio-campista Mancuello realizou neste domingo seu primeiro treino com bola ao lado dos novos companheiros. O jogador deu seus primeiros toques como jogador do clube em Mangaratiba, onde o time rubro-negro realiza a pré-temporada.