'Mandamos nessa terra', exalta D'Alessandro após tetra

PORTO ALEGRE - Das últimas 13 edições do Campeonato Gaúcho, em 10 o Inter foi campeão. Neste domingo, o título veio com uma goleada acachapante sobre o Grêmio, por 4 a 1, em Caxias do Sul, até como uma resposta ao veto para que o jogo acontecesse no Beira-Rio. Vencedor seguidamente desde 2011, o time colorado agora é tetra pela segunda vez só neste século. Ninguém esconde que o Rio Grande do Sul é do Inter.

"Aqui nesta terra somos nós que mandamos. Muita gente deu o Inter como morto antes do jogo na Arena. E a gente deu mostras de que pode mais, o planejamento da diretoria deu certo. Começar o ano desta forma é muito bom", comemorou D''Alessandro, craque da equipe durante o Gaúcho.

Já Abel Braga fez questão de valorizar a vitória sobre o arquirrival tanto na Arena Grêmio (por 2 a 1) quanto em Caxias. "Estou mais feliz que o Grêmio não ganhou. É meu oitavo estadual. Aqui é assim. O que a torcida quer é que o Grêmio não seja campeão. Aqui é o outro não ser campeão."

Daqui para frente, porém, o Inter só tem o Brasileirão e a Copa do Brasil para jogar. O Grêmio, entretanto, ainda briga pelo título da Libertadores. "Agora é dar continuidade ao trabalho. No próximo sábado é lotar nossa casa e estrear bem no Brasileirão", projetou o vice-presidente de futebol Marcelo Medeiros.