Mandantes decepcionam nas quartas de final da Série D Quatro jogos abriram neste domingo as quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O destaque ficou para o desempenho ruim dos mandantes, que venceram apenas uma partida e acumularam duas derrotas e um empate. Os jogos de volta acontecem no próximo domingo. Os vencedores destes confrontos vão chegar às semifinais e garantir o acesso para a Série C, em 2010.