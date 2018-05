Mandantes ganham em rodada cheia de gols nos Estaduais; assista

Nos clássicos estaduais, melhor para os mandantes. Na Arena Corinthians, os donos da casa aproveitaram a tarde ruim do zagueiro Lucão para fazer 2 a 0 no São Paulo e chegar embalados na Libertadores, que começa no meio desta semana. Já no Rio, o Vasco mostrou que em 2016 quer que as coisas sejam diferentes e superou o rival Flamengo pelo placar mínimo. Quem também venceu diante de sua torcida foi o Cruzeiro, que fez 1 a 0 no Tupi no Mineirão. A zebra da rodada foi no sábado, com o Palmeiras, jogando em sua arena, tomar a virada do Linense.

Confira os gols da rodada:

CORINTHIANS 2 x 0 SÃO PAULO

PALMEIRAS 1 x 2 LINENSE

VASCO 1 x 0 FLAMENGO

CRUZEIRO 1 x 0 TUPI

GRÊMIO 0 x 2 SÃO JOSÉ