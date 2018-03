Mandantes ganham no Campeonato Alemão Nos dois jogos deste domingo pelo Campeonato Alemão, duas vitórias dos times mandantes, e coincidentemente ambas por 1 a 0: o Hannover (10.º) ganhou do Nuremberg (14.º), gol de Martin Petrov, e o Wolfsburg (9.º) venceu o Hamburgo (7.º), com gol de Jiri Kaufman. A temporada já está definida, pois o Bayern é campeão antecipado. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Alemão 2004/05.