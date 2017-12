Mandantes são favoritos na Série C Marcado pelo equilíbrio de forças, começa neste domingo à tarde, a partir das 17 horas, o returno do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Com os mandantes sendo favoritos, o Remo recebe o América-RN, em Belém (PA), enquanto o Novo Hamburgo pega o Ipatinga, no interior gaúcho. Campeão e vice vão ascender à Série B em 2006. Um confronto muito esperado acontecerá no Mangueirão, com expectativa de público superior a 30 mil pessoas. O Remo, lanterna com três pontos, enfrenta o América, líder, com seis, animado após a vitória de 1 a 0 sobre os próprios paraenses, em Natal (RN). Antes do jogo de quarta-feira, o Remo tinha perdido para o Ipatinga, em Minas Gerais, por 1 a 0. O time potiguar quer roubar um ponto para continuar na frente. No outro confronto, o Novo Hamburgo quer fazer a lição de casa contra o Ipatinga, às 17 horas, no interior gaúcho depois de roubar um ponto fora de casa, no empate de 2 a 2. Até agora este foi o único time que somou ponto fora de seus domínios. Classificação: 1º - América-RN, 6 pontos; 2.º - Ipatinga e Novo Hamburgo, 4 pontos (iguais nos critérios de desempate); 4.º - Remo, 3 pontos.