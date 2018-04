Mandantes se dão bem na Série C Os times da casa levaram a melhor neste domingo em quatro confrontos pela segunda e terceira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Os visitantes venceram apenas dois deles. O único empate aconteceu na cidade no Tocantins, onde Palmas e Gama não saíram do 0 a 0. No Paraná, o Iraty venceu o Hermann Aichinger por 1 a 0. Em Nova Lima, o Villa Nova-MG abriu uma boa vantagem no confronto ao vencer o Confiança-SE por 2 a 0. Em São Luís, o Sampaio Corrêa bateu o Limoeiro por 3 a 2. E o Grêmio Coariense também fez a lição de casa ao vencer o Rio Branco-AC por 3 a 1. Quem se deu bem fora de casa foi o Treze-PB, que venceu o Porto-PE, em Caruaru, por 2 a 1. Dois jogos válidos ainda pela segunda fase da competição também foram disputados neste domingo. No Mato Grosso do Sul, o Cene venceu o Americano por 1 a 0, enquanto Ceilândia e Crac ficaram no empate por 2 a 2, no Distrito Federal. Confira os resultados: (oitavas-de-final) Iraty 1 x 0 Herman Aichinger, Grêmio Coariense 3 x 1 Rio Branco-AC, Porto 1 x 2 Treze, Villa Nova 2 x 0 Confiança, Rio Branco-SP 0 x 2 União Barbarense, Sampaio Corrêa 3 x 2 Limoeiro e Palmas 0 x 0 Gama; (segunda fase) Ceilândia 2 x 2 Crac e Cene 1 x 0 Americano.