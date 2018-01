Mandantes se dão bem no Paulista da B1 A sétima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, não foi muito boa para os times mandantes. Nos quatro jogos realizados aconteceram dois empates e duas vitórias dos visitantes. Em uma partida emocionante, na tarde de domingo, o Linense foi até Rio Claro e bateu o Velo Clube, no Estádio Benito Agnelo Castellano por 3 a 2. Com o resultado, o CAL continua na vice-liderança, com 13 pontos, enquanto o time de Rio Claro é o lanterna com seis. Atuando de forma inteligente, o Primavera conseguiu uma bela vitória sobre o Capivariano, na tarde deste domingo, no Estádio Carlos Colnaghi, em Capivari. Com a vitória, o Fantasma da Ituana, como é conhecido, saltou para a quarta colocação, com 10 pontos, enquanto o Leão da Sorocabana caiu para o sexto lugar, com oito. Batatais e Ecus ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Osvaldo Scatena, em Batatais. Confira os resultados da rodada: Tupã 0 x 0 Mauaense, Capivariano 0 x 2 Primavera, Batatais 1 x 1 Ecus e Velo Clube 2 x 3 Linense. Classificação: 1)Mauaense 14 pontos; 2) Linense 13; 3) Ecus e Primavera 10; 5) Tupã 9; 6) Capivariano 8; 7) Batatais 7; 8) Velo Clube 6 pontos.